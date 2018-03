Bibiano Fernandes bate Nguyen, defende cinturão e frustra ascensão do rival

Foi sofrido, mas Bibiano Fernandes defendeu com sucesso o cinturão peso galo (até 61,2 kg.) do One Championship. Em uma batalha disputada do primeiro ao último segundo, o brasileiro bateu o australiano Martin Nguyen na decisão dividida dos juízes e manteve o título no país. O combate foi a atração da edição de número 70 do show, realizada em Bangkok, na Tailândia. + Vídeo: Lutador se nocauteia, mas vence combate por desqualificação do rival

A vitória marcou o 23º triunfo de Bibiano no MMA e sua sétima defesa de cinturão no evento. Por outro lado, o brasileiro ainda frustrou a ascensão do rival que tentava conquistar o terceiro cinturão simultâneo do One, antes ele já tinha o título dos leves (até 70,3 kg.) e penas (até 65,8 kg.).

A luta

O equilíbrio foi a tona da disputa entre Bibiano e Nguyen. O australiano começou melhor a disputa, fazendo uso de sua melhor envergadura. Mesmo mais baixo, o brasileiro acertou os melhores golpes no segundo assalto. Ele conectou dois bons socos, que fizeram o rival recuar.

Nguyen voltou a tomar as rédeas da luta no início terceiro round. O australiano conectou uma cotovelada em cheio no brasileiro, que sofreu um grande corte na cabeça. No momento em que parecia que Bibiano perderia o rumo do combate ele se recuperou de forma rápida. Mesmo com o sangue em seu rosto, o manauara foi pra cima e chegou a dominar as costas do adversário, mas sem conseguir finalizar.

No quarto assalto, já sentindo o ritmo da luta e o grande corte de peso, Nguyen tentou provocar o brasileiro. Ele abaixou a guarda em vários momentos e chamou Bibiano para a luta. Por sua vez, o manauara entrou no raio de ação apenas com segurança e somou pontos sem entrar em perigo.

O quinto round seguia o mesmo rumo da parcial anterior, até que o minuto final Bibiano partiu para garantir sua vitória. Ele conectou um direto de direita levou Nguyen ao solo. O manauara tentou encerrar a disputa no solo, mas o australiano conseguiu resistir até o fim.

Ao final, dois dos três juízes declararam a vitória para Bibiano Fernandes, que mantem o título peso galo do One FC