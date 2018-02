Bisping aceita desafio de Lyoto Machida para luta de despedida

Assim que foi anunciado vencedor na luta principal do UFC Belém, no último sábado (03), Lyoto Machida já mirava em seu próximo compromisso. Ainda no octógono, o brasileiro desafiou o inglês Michael Bisping. Sem perder tempo, assim que soube da proposta, o ex-campeão dos médios prontamente aceitou encarar o carateca em sua luta de despedida. + Youtubers levam provocações das redes para ringue no Reino Unido​

“Ele (Lyoto) teve uma grande carreira e preenche todos os pré-requisitos para a minha luta de aposentadoria. Agora, preciso conversar com o UFC para ver qual será o próximo passo na minha vida”, afirmou Bisping ao podcast 'Believe You Me'.

Bisping ainda reconheceu as habilidade de Lyoto ao longo de sua carreira, mas fez questão de lembrar do doping do brasileiro. Para o inglês, o fato ficará marcado para sempre em sua trajetória.

“Tenho muito respeito pelo Machida. Realmente, tenho. Ele é um dos verdadeiros especialistas que competiram no octógono... Claro, teve todo o problema com os esteróides e sempre terá um asterisco sobre ele”, encerrou.

Doping de Machida

Em 2016, Machida foi pego em um teste pelo uso da substância proibida 7-keto-DHEA. Na ocasião, o lutador alegou que o produto havia sido banido pela USADA (Agência Antidoping dos Estados Unidos) recentemente e que não sabia da proibição.