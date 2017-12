Bisping diz que novo doping de Anderson Silva 'destrói' seu legado

Recuperado da dura derrota sofrida para Georges St. Pierre no UFC 217, Michael Bisping já tem nova luta marcada, daqui a alguns dias, contra Kelvin Gastelum, na atração principal do UFC China. Em teleconferência para o evento, o inglês não poupou de críticas o homem a quem substituirá no próximo dia 25: Anderson Silva. Para o ex-campeão, o novo caso de doping que tirou o Spider do duelo com Gastelum "destrói" seu legado.

Segundo Bisping, o fato de esse ser o segundo caso de exame positivo no antidoping significa que o brasileiro "trapaceou" durante toda a sua carreira e não merece os aplausos por algumas de suas grandes performances no passado.

"Isso completamente destrói o legado de Anderson Silva, na minha opinião. Muitas pessoas têm memória curta e irão lembrar apenas de suas performances, que foram ótimas. Mas se você testa positivo para esteroides por duas vezes... Se for uma vez apenas, você ainda pode argumentar, mas acho que duas vezes e o caixão se fecha. Ele é um trapaceiro e é uma pena. É muito, muito decepcionante. Eu fui um grande fã de Anderson Silva. É muito decepcionante e é um olho roxo para o esporte, para o MMA", argumentou Bisping.

Apesar das palavras do ex-campeão terem incluído que Anderson caiu por esteroide, nada foi divulgado com relação à substância encontrada no sistema do brasileiro. Recentemente, o próprio Spider emitiu um comunicado em que prometia continuar lutando, não negando o uso de alguma substância proibida na lista da USADA.