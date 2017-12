Ganhos de McGregor e Mayweather pagariam 11 anos do salário de Neymar

Floyd Mayweather e Conor McGregor se encontram, no próximo sábado, 26, no ringue da T-Mobile Arena para o maior evento da história dos esportes de combate. Durante 12 rounds, o norte-americano e o irlandês disputarão a soberania entre o boxe e o MMA, mas também sairão do duelo com o bolso cheio.

Os lutadores receberão os maiores salários da história da nobre arte. “Money” ganhará mais de US$ 300 milhões, cerca de R$ 942 milhões na cotação atual, enquanto o “Notorious” deve levar de volta para Dublin valor superior a US$ 100 milhões, R$ 313 milhões, aproximadamente.

Para se ter uma ideia da magnitude das bolsas que os dois ganharão, a soma dos valores especulados, isto é, R$ 1,255 bilhão, equivale a 11,4 anos do salário de Neymar, o jogador mais bem pago da Europa e mais caro da história, que recebe R$ 110 milhões por temporada. Só o salário de Mayweather para a superluta pagaria quase nove anos dos vencimentos do brasileiro, enquanto a bolsa de McGregor pagaria quase três anos de Neymar no Paris Saint-Germain.

Resumindo, o que Neymar somará em uma temporada do futebol Europeu, contando Supercopa, Copa da França, Copa da Liga Francesa, Campeonato Francês, Liga dos Campeões e, possivelmente, Mundial de Clubes, McGregor e Mayweather faturarão em, no máximo, 36 minutos de combate.