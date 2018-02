Boxeador aparece com dor em entrevista e morre após vencer luta

Scott Westgarth ganhou uma importante luta no sábado contra Dec Spellman. A vitória do boxeador veio por pontos depois de dez rodadas com golpes e trocações brutais. Até aí, tudo normal. No entanto, depois de vencer o combate, o britânico de 31 anos foi dar uma entrevista onde claramente alguma coisa parecia não ir bem.

O peso-pesado estava segurando a cabeça enquanto o repórter fazia as perguntas, aparentemente sentindo algum desconforto. Depois do término da entrevista Westgarth passou mal na Arena Doncaster Dome e foi prontamente levado para o hospital pelos paramédicos.

Westgarth, que comemorou sua sétima vitória em dez lutas na carreira, incluindo duas por nocaute, teve sua morte anunciada poucas horas depois, pelo seu empresário Stefy Bull. A maior suspeita é que o lutador tenha tido uma hemorragia cerebral em decorrência aos duros golpes que sofreu durante a luta.

Lendas de boxe, incluindo Frank Bruno, Ricky Hatton, bem como o lutador britânico James DeGale e o promotor Eddie Hear, prestaram homenagens ao britânico. Spelman, seu adversário, também se pronunciou. Em sua última entrevista, Scott demonstrou seu amor pelo esporte. "Fico feliz em fazer um show e manter todos entretidos", comemorou.

Absolutely heartbroken and lost for words ail continue to pray for Scott's family and the people close to him rest easy my friend xxx — dec spelman (@dec_spelman) 26 de fevereiro de 2018

God bless @scottwestgarth 2 promote a Boxing show and a young man doing a job he loves losing his life I have no words RIP lad thoughts go out 2 yr family and yr team it’s been the hardest few days I’ve had to endure no idea what 2 do moving forward — Stefy Bull (@StefyBull) 26 de fevereiro de 2018