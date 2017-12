Boxeador argentino é nocauteado e está internado em estado de coma

Mais um caso de lutador gravemente ferido ao deixar o ringue chama a atenção nesta semana. O boxeador argentino Saúl Peralta está internado em coma depois de ser nocauteado pelo compatriota Elías Araujo, no sábado. O pugilista recebe os cuidados do Hospital de Emergências Clemente Alvarez, em Rosario. As informações são do portal Olé.

Segundo o portal, desde que esteve internado Peralta teve flashes de consciência e mostrou boa noção de tempo e espaço, o que deixa os médicos otimistas em sua recuperação.

De acordo com Claudia Salinas, esposa do pugilista, "ele está em estado grave e com respirador artificial". "Agora, tiraram os sedativos para ver com ele reage. Se não, ele pode ter convulsões", contou.

A luta, válida por um campeonato regional e realizada em Santa Fe, foi amplamente dominada por Araujo. Peralta ainda levou um knockdown antes do nocaute técnico e estava claro que ele não tinha condições de continuar no combate.

Nesta semana, foi confirmada a morte do lutador canadense Tim Hague após um combate. Leia mais aqui.

Confira o vídeo do combate: