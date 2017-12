Boxeador britânico dá BMW de R$ 235 mil de presente a primeiro treinador

O boxeador britânico Anthony Joshua, campeão mundial dos pesos-pesados pela IBF (Federação Internacional de Boxe), visitou o clube onde começou a lutar, em Finchley (Reino Unido), durante a gravação de um documentário sobre sua vida para a BBC.

Lá, encontrou seu primeiro técnico, Sean Murphy, e o surpreendeu com um presente - um BMW 640d M Sport Coupe avaliado em 58.000 libras (R$ 235 mil). Personalizado, o carro traz os nomes do treinador e do clube gravados nas portas e no painel.

"O que é isso, homem? Que f...!", reagiu o incrédulo Murphy, que é ex-boxeador.

O boxeador de 27 anos retorna ao ringue na noite de sábado em uma luta altamente antecipada, com o ucraniano Wladimir Klitschko.

Veja abaixo parte do documentário e a surpresa do treinador ao receber o "presentinho":