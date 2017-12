Boxeador é atacado por tio de oponente após nocaute ilegal; assista

Em duelo válido pelo cinturão interino dos super-médios da Federação Internacional de Boxe (IBF), Jose Uzcategui acertou o adversário depois que o gongo já havia soado no MGM National Harbor, em Maryland, Estados Unidos. A atitude revoltou a equipe de Andre Dirrel, que invadiu o ringue. Durante a confusão, o tio e treinador de Dirrel, Leon Lawson Jr, acertou um cruzado de esquerda em cheio no rosto de Uzcategui, que foi desclassificado pelo golpe ilegal.

De acordo com Dan Rafael da ESPN, Leon Lawson Jr está sendo procurado pela polícia. Dirrel pediu desculpa pela atitude de seu tio: "Meu treinador é minha família, meu tio, e ele estava preocupado, ele cuida de mim, ele me ama, por favor, perdoe-o".

Andre Dirrell's uncle just swung on Jose Uzcategui after he was DQ'd for a late hit after the bell pic.twitter.com/YdWqSaqmWd — Barstool Sports (@barstooltweetss) 21 de maio de 2017