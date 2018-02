Boxeador ucraniano atravessa ringue de maneira inusitada; veja vídeo

Bicampeão olímpico, ex-campeão mundial dos penas e atual detentor do cinturão da Organização Mundial de Boxe entre os superpenas, o ucraniano Vasyl Lomachenko completou trinta anos no último sábado, dia 17. Entre as mensagens de parabéns um vídeo chamou a atenção dos internautas.

+ Pamela Anderson revela detalhes de namoro com atleta da seleção francesa

+ Montillo desabafa depois de filho com Down ser recusado em escola

+ Marido de jogadora de curling toma cervejas às 9h da manhã e vira meme

Na publicação em homenagem ao atleta que soma dez vitórias (com oito nocautes) e uma derrota o perfil Boxing News mostra o lutador cruzando um ringue de maneira inusitada. Se de cabeça para baixo já seria difícil, Lomachenko faz parecer fácil saltar nessa posição intercalando o punho hora aberto, hora fechado.

Depois de vencer o cubano Guillermo Rigondeaux, o boxeador optou por subir de peso, passando a atuar entre os pesos leves (61,235 quilos). O próximo confronto pode ser contra o filipino Manny Pacquiao, que poderia baixar dos seus 66,678 quilos para encarar o ucraniano em um peso combinado.