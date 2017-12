Brasileira é 1ª colocada no ranking do Conselho Mundial de Boxe

A paulistana Rose Volante começou no boxe para perder peso. Emagreceu 40 quilos, conseguiu destaque no amadorismo e conquistou vários título importantes. Foi tricampeã paulista, tricampeã brasileira, campeão sul-americana e vice-campeã pan-americana. Lutou 67 vezes e obteve 60 vitórias.

No profissional, Queen Rose somou 11 vitórias na carreira profissional e ocupa o primeiro lugar no ranking do Conselho Mundial de Boxe, a principal entidade que dirige a "nobre arte".

A posição de destaque ajudou Rose a ganhar um patrocinador. "Agora tenho condições de me dedicar exclusivamente aos treinos", disse a pugilista, que mora e treina em Santos. "O momento é de aperfeiçoamentoe espera por uma chance de disputar o título mundial.

A belga Delfine Persoon é a detentora do cinturão do CMB. A badalada irlandesa Katie Taylor é a campeã pela Associação Mundial de Boxe. Victoria Noelia Bustos, da Argentina, ostenta o cinturão da Federação Internacional de Boxe. Sua compatriota Yohana Alfonso é o nome principal pela Organização Mundial de Boxe.

"Acho que enfrentar a Persoon é o mais indicado, mas aceito o desafio de encarar qualquer uma", disse Rose, de 35 anos.