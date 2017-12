Brasileira Priscila Pedrita assina com o UFC e estreia no 'TUF 26 Finale'

A brasileira Priscila Pedrita é a mais nova lutadora contratada do UFC. Invicta no MMA, a carioca já tem data, local e adversária definidas para realizar sua estreia na organização. Ela enfrenta a norte-americana Lauren Murphy no TUF 26 Finale, em Las Vegas (EUA), dia 1º de dezembro, em duelo válido pela divisão peso mosca feminino. A informação é do site do canal ‘Combate’.

Priscila tem um cartel perfeito, com oito vitórias em oito lutas realizadas - quatro por nocaute e quatro por pontos. Sua última atuação foi em setembro deste ano, quando nocauteou Rosy Duarte na luta principal do Hipnose Fight Night 3, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro.

Murphy, por sua vez, já tem quatro lutas no Ultimate, porém seu retrospecto é ruim, com três derrotas e somente um triunfo. Sua atuação mais recente foi em junho de 2016, quando perdeu para Katlyn Chookagian. Ao todo, são nove resultados positivos e três negativos em seu cartel.