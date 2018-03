Brasileira Virna Jandiroba conquista cinturão peso palha do Invicta FC

As mulheres brasileiras não param de conquistar títulos no MMA! Na madrugada deste domingo (25), a baiana Virna Jandiroba derrotou a japonesa Mizuki Inoue, em Salt Lake City (EUA), e faturou o título peso palha (até 52,1 kg.) do Invicta FC, evento exclusivamente feminino.

+ Bibiano Fernandes bate Nguyen, defende cinturão e frustra ascensão do rival

+ Lutador do UFC prova inocência em caso de doping e é liberado pela USADA

+ Vídeo: Lutador se nocauteia, mas vence combate por desqualificação do rival

Especialista no jogo de solo, Virna impôs seu jogo diante de Inoue. Ela derrubou a rival em vários momentos, evoluiu nas posições e somou pontos batendo por cima (veja os melhores momentos no player abaixo). Ao final, de cinco rounds os juízes laterais marcaram o triunfo para a brasileira, que conquistou o cinturão vago da categoria de palhas, deixado pela ex-campeã Angela Hill quando esta foi contratada pelo UFC.

Além de Virna, o Brasil teve outra representante no card do Invicta FC 28: Fernanda 'Pitbull' Priscila encarou a finlandesa Minna Grusande, mas acabou derrotada por nocaute técnico no segundo round.

Melhores Momentos do Invicta FC 28

Resultados do Invicta FC 28

Peso palha: Virna Jandiroba venceu Mizuki Inoue na decisão dividida dos juízes

Peso mosca: DeAnna Bennett venceu Karina Rodríguez na decisão dividida dos juízes (30-27, 27-30, 30-27)

Peso mosca: Milana Dudieva venceu Christina Marks por nocaute técnico no segundo round

Peso palha: Pearl Gonzalez venceu Kali Robbins na decisão unânime dos juízes (30-27, 30-26, 30-27)

Peso palha: Minna Grusander venceu Fernanda Pitbull por nocaute técnico no segundo round

Peso palha: Kal Schwartz venceu Kay Hansen por nocaute técnico no segundo round

Peso mosca: Kerri Kenneson venceu Chelsea Chandler na decisão unânime dos juízes (30-27, 30-27, 30-27)

Peso átomo: Jillian DeCoursey venceu Rebekah LeVine na decisão unânime dos juízes

Peso mosca: Tracy Cortez venceu Kaytlin Neil na decisão unânime dos juízes