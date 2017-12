Brasileiras pesos-palha do UFC deverão se enfrentar em setembro

As brasileiras pesos-palha do UFC (categoria até 52 kg) Cláudia Gadelha e Jéssica 'Bate Estaca' Andrade, que andaram reclamando da falta de adversárias, deverão ganhar do Ultimate a oportunidade de se enfrentarem. As informações, ainda não confirmadas pelo UFC, foram publicadas pelo portal Combate.

Já haveria até mesmo uma data para a luta: setembro, em evento a confirmar. Em sua conta no Instagram, Jéssica publicou um post dizendo que aceita o desafio, caso a luta venha mesmo a ser marcada, acompanhado até mesmo pela simulação do cartaz do possível combate.

"Então as pessoas interpretam errado o que a gente fala, o que foi perguntado para mim era qual seria minha próxima adversária para lutar no UFC e como nunca sabemos quem será nossas adversárias pois é o UFC que decide e fecha as lutas, eu disse que em uma próxima luta o UFC podia fechar uma luta com alguma das garotas que estão rankeadas como Tecia Torres, Rose Namajunas ou Claudia Gadelha. Mas já que nunca encontram adversárias nem pra Claudia Gadelha nem pra mim, acho que juntas nós daríamos um show, não é mesmo?? É difícil ter que lutar com uma co-patriota, mas se essa luta acontecer eu tenho certeza que será um belo confronto, Sim eu aceito!", postou a brasileira, citando o chefe o Ultimate, Dana White.