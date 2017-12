Brasileiro detona campeão do UFC: 'É um frouxo. Todos sabem que é um desastre'

Com sete vitórias nas últimas oito lutas no UFC, Ronaldo "Jacaré" vive grande fase e, até por isso, já fez inúmeros pedidos para Dana White, chefão do evento, para disputar o cinturão dos médios, que atualmente pertence ao inglês Michael Bisping. Para o capixaba, a luta só não acontece por um motivo: medo!

"O Bisping é um frouxo. Todo mundo já percebeu que ele é um desastre para a categoria dos médios. Não quer enfrentar os tops, por isso ele lutou com o Dan Henderson nessa idade", disse o brasileiro, em entrevista ao blog Jab-direto, do Estadão.

Se a luta com Bisping não deve acontecer tão em breve, "Jacaré", que no último sábado venceu Tim Boetsch por finalização, se mostrou preparado para um duelo com Luke Rockhold: "Todo mundo sabe que ele está fugindo de mim, por isso que ele inventou uma lesão. Fiquei sabendo que ele quer me enfrentar, vou conversar com o UFC para essa luta sair em julho"

