Brasileiro do MMA é preso acusado de tráfico de drogas em Portugal

Aos 28 anos, Alexandre "Sangue" Ramos é um dos muitos atletas que representam o Brasil em eventos de MMA pelo mundo. Representava! Ele foi preso no mês de abril acusado de tráfico internacional de drogas ao tentar entrar em Portugal com 2 kg de cocaína. Segundo o site Combate.com, ele pode permanecer na cadeia por quatro a dez anos.

"Sangue" ganhou fama no Brasil ao participar das peneiras da primeira temporada do TUF Brasil, perdendo para Hugo Wolverine na última seletiva antes de definir quem entraria no reality show. Três anos antes, se envolveu uma cena bastante desagradável, já que fazia parte da torcida organizada Império Alviverde e, revoltado com o rebaixamento do Coritiba no Brasileirão de 2009, invadiu o gramado do Couto Pereira ao lado de dezenas de torcedores e protagonizou uma batalha campal.

Na ocasião, Alexandre, que fazia parte da Universidade da Luta, acabou expulso da academia liderada por Mauricio Shogun. Só foi aceito novamente depois que se desvinculou da torcida organizada e participou de trabalhos sociais.

Em seu cartel de lutas, "Sangue" soma dez vitórias e três derrotas. Em sua última atuação, ele finalizou Wesley Oliveira, pelo Aspera Fighting Championship, em abril de 2016.