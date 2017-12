Brasileiro vencedor do TUF finaliza russo com golpe 'helicóptero'; assista

Vencedor do The Ultimate Fighter (TUF) em 2014 e dispensado do UFC em 2016, Diego Brandão mostrou no último sábado que não está nada deprimido por ter sido demitido do maior evento de MMA do mundo. Lutando no evento russo EFN – Fight Night Global 58, o brasileiro foi a grande estrela da noite ao aplicar um golpe espetacular, conhecido como helicóptero, para finalizar o russo Murad Machaev.

Com a luta travada e sem grandes ações, Diego mostrou todo o seu talento no jiu-jitsu ao erguer o rival com as pernas e aplicar uma chave-de-braço com ele no ar. Logo que encaixou o golpe, o árbitro da luta encerrou o combate, que ainda estava no segundo round e confirmando a 21ª vitória em 32 lutas na carreira do brasileiro, atualmente com 29 anos.

Assista o vídeo: