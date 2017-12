Briga de rua interrompe vídeo de treinador de McGregor

O treinador do lutador Conor McGregor, John Kavanagh, conversava com o veterano John Wayne Parr, em vídeo, quando algo inusitado aconteceu.

A poucos metros deles, alguns homens começaram a se empurrar, dando início a uma briga de rua. "Opa, tem uma briga começando ali!", apontou o treinador de McGregor. "Eu escolho ele. Vou treinar esse cara!", brincou.

O veterano irlandês reagiu com bom humor à cena e fez com que a briga se tornasse o plano de fundo da conversa com Kavanagh por alguns instantes.

O resultado é hilário. Assista: