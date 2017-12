Caído, lutador de MMA acerta chute na cabeça de adversário e o nocauteia

Caído no chão após ter sido acuado pelo adversário em uma luta de MMA que ocorria no Kuwait, o lutador jordaniano Hussam Qashou conseguiu virar o jogo e acertar um chutaço no rival, que foi nocauteado no mesmo instante.

Qashou estava deitado de costas para o chão e encaixou o golpe incrível bem na cabeça do adversário.

Depois, o lutador postou o vídeo em seu Facebook para comemorar o feito - e ainda tirar uma onda. "É assim que se termina uma luta", escreveu, na legenda do vídeo. O chute aconteceu no segundo round do combate.

Assista ao golpe: