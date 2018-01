Campeã peso-leve do Rizin, Cindy Dandois quer enfrentar Cris Cyborg

Não é apenas Amanda Nunes que deseja enfrentar Cris Cyborg em uma superluta de campeãs. Cindy Dandois, dona do título peso-leve (70,3 kg) do Rizin e considerada a melhor lutadora da categoria no mundo, também quer encarar a brasileira pelo título da divisão de penas (até 65,7 kg) do UFC.

"Parabéns Cris Cyborg (pela vitória no UFC 209). Como seria (uma luta) entre a número 70,3 kg contra a número um 65,7 kg na próxima? Você poderia lutar contra Megan Anderson, mas eu já a venci. Veja minha luta e diga quem deve ser a próxima", afirmou Cindy.

Dandois, tem um histórico profissional de 10 vitórias, três derrotas e está invicta nas categorias de penas e leves. Ela é faixa-preta de judô e conhecida por sua habilidade na luta de solo. Além disso, a lutadora belga tem como principais marcas na carreira triunfos sobre as conhecidas Marloes Coenen e Megan Anderson, que foi desafiada por Cyborg após o UFC 219.

Apesar do desafio de Dandois, a passagem da lutadora belga pelo UFC foi bem curta. Em apenas uma luta no peso galo (até 61,2 kg) ela perdeu para Alexis Davis, em abril de 2017, na decisão unânime dos juízes.