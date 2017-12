Campeão da primeira edição do TUF Brasil, Rony Jason é demitido do UFC

Chegou ao fim a trajetória de Rony Jason no UFC. Campeão da primeira edição do TUF Brasil, o cearense foi demitido da companhia em que atuava desde 2012 em virtude dos maus resultados dentro do octógono. A informação foi dada em primeira mão pelo blog ‘Clube da Luta’.

“O peso pena UFC Rony Jason foi liberado da organização depois de sofrer três derrotas em suas últimas quatro lutas”, diz o comunicado emitido pelo UFC.

Após vencer a primeira edição do The Ultimate Fighter Brasil, em 2012, quando bateu Godofredo Pepey, o peso-pena realizou mais oito lutas na casa, somando três vitórias, quatro derrotas e um no contest, tendo vencido pela última vez em março de 2014. De lá pra cá, perdeu três e teve um duelo sem resultado, após ser flagrado em um exame antidoping. Sua última luta foi em março deste ano, quando foi superado pelo canadense Jeremy Kennedy no UFC Fortaleza.

Agressão fora do octógono

No início do mês de outubro, Rony Jason se envolveu em uma grande polêmica em sua vida pessoa. O lutador foi filmado agredindo uma mulher durante um evento em Quixadá, no Ceará, município no qual o atleta reside. Nas imagens que circulam na internet, Jason aparece bastante nervoso, gritando e agredindo a vítima que se encontra caída ao chão. Ele precisou ser contido por outros homens que aparecem nas filmagens.

De acordo com o site ‘Diário do Nordeste’, a mulher seria irmã de Jason, mas ainda não se sabe qual foi o motivo das agressões. A reportagem tentou entrar em contato com o lutador, mas não obteve resposta.

Assista o vídeo da agressão de Rony Jason: