Campeão do UFC desdenha de cinturão interino: 'não vale nem o couro'

O dono do cinturão dos médios (84 kg) do UFC, Michael Bisping, desdenhou do combate entre Yoel Romero e Robert Whittaker que vai valer um cinturão interino da categoria. A direção do UFC tomou a decisão de colocar o título interino em disputa por conta do grande período em que Bisping se encontra afastado dos octógonos.

Segundo Bisping, o cinturão interino "não vale nem o couro que é impresso" e a luta, para ele, só vai servir para que seu próximo adversário na disputa pelo cinturão de fato seja conhecido.

"É uma piada. Eu defendi meu título em outubro e tive um problema com o meu joelho, mas é uma decisão do UFC e se eles querem fazer isso, então bom para eles, Tudo o que faz é solidificar quem é o desafiante número um", afirmou Bising. O relato é do portal UOL Esporte.

Michael Bisping ainda revelou que foi consultado por Dana White, presidente do UFC, sobre a promoção deste duelo para disputa por título interino, e deu carta branca para o duelo, já que não conseguiria lutar num futuro próximo por conta de sua lesão no joelho. "Eles (UFC) têm que vender pay per views. Então eu disse para ele fazer o que quiser. Não me incomoda".

Yoel Romero e Robert Whittaker se enfrentarão no UFC 213, evento marcado para o dia 8 de julho, em Las Vegas (EUA).