Campeão do UFC quer Jon Jones banido: 'Sem espaço para drogas no esporte'

Michael Bisping é conhecido por ser bastante ácido em suas respostas, doa a quem doer. Ao comentar o polêmico novo caso de doping envolvendo Jon Jones, a postura do atual campeão dos médios não foi diferente. Demonstrando irritação com a situação, o inglês não pensou duas vezes para afirmar que 'Bones' deveria ser banido do MMA, relembrando que o atleta apresenta um vasto histórico de polêmicas com doping e confusões fora do octógono.

"Eu acredito que sim (sobre Jones ser banido). Se você tem o histórico de tomar drogas que melhoram o desempenho, não tem espaço para isso. É um esporte viciante. Não é para todo mundo. Não estamos tentando colocar uma bola em uma cesta, estamos tentando acabar com nossos oponentes, seja por finalização ou os nocauteando. Drogas que aumentam o desempenho não têm espaço nesse esporte. (...) Fora do octógono, ele tomou decisões muito ruins. Eu acho que ele está se deparando com uma suspensão por quatro anos. E é justo dizer que não tem fumaça sem fogo. Não é a primeira vez dele. Então, eu acho, que vamos ver como a coisa se desdobra, mas não parece bom", declarou o inglês, em entrevista ao programa 'SI Now'.

Embora apresente inúmeros problemas em sua vida pessoal, Jones é visto por todos como um dos melhores lutadores de todos os tempos. Bisping, inclusive, fez questão de elogiar os feitos da carreira do norte-americano, mas ressaltou que o legado construído ficará manchado para sempre.

"Eu acho que, definitivamente, ele manchou o legado dele. Ele sempre vai ser lembrado pelas performances incríveis que apresentou. Quando ele entrou no UFC, ele foi inacreditável, absolutamente invencível", concluiu.