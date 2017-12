Campeão do UFC rebate provocação de brasileiro: 'Fale com meu punho'

Após ter sua luta com Robbie Lawler confirmada, o ex-campeão peso leve Rafael Dos Anjos disse que o duelo deveria valer o título interino meio-médio já que o atual dono do cinturão da categoria, Tyron Woodley, teria "fugido" do duelo. "The Chosen One" não gostou nada da provocação do brasileiro e o rebateu, dizendo que ele deveria falar com seus punhos.

Através de seu Twitter oficial, Woodley disse que, antes de falar com ele, RDA deveria vencer Lawler - o atual campeão nocauteou "Ruthless" no primeiro round para conquistar o seu cinturão no meio do ano passado.

"Sou o único campeão a lutar quatro vezes em 12 meses? Contra os verdadeiros desafiantes da categoria! Passe pelo Lawler e então venha falar com meus punhos", desafiou Woodley, claramente irritado.

Depois de ganhar de Lawler no UFC 201, Woodley defendeu seu cinturão duas vezes contra Stephen Thompson, empatando com "Wonderboy" no UFC 205 e depois vencendo-o no UFC 209. Alguns meses depois, o norte-americano superou Demian Maia por decisão. Já RDA deixou os leves rumo ao meio-médio neste ano, vencendo Tarec Saffiedine, ex-campeão do Strikeforce, e finalizando Neil Magny, para ficar a uma luta de um duelo pelo título.