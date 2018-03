Campeão do UFC revela que irá ajudar Mayweather a treinar MMA

Parece que Floyd Mayweather quer realmente se aventurar no MMA. O maior vencedor do Boxe de todos os tempos já até escolheu um campeão do UFC para iniciar seu treinamentos. O norte-americano Tyron Woodley, dono do cinturão dos meio-médios, revelou que ele irá ajudar o pugilista na transição de modalidades.

Woodley contou ao Hollywood Beatdown que encontrou Mayweather durante um evento de basquete nos Estados Unidos e disse que eles já marcaram um treinamento. O campeão dos meio-médios, que tem como base o jogo de wrestling, não escondeu a empolgação em ver 'Money' no octógono.

"Eu o vi (Mayweahter) na semana do All-Star da NBA. Começamos a conversar sobre treinar MMA e decidimos manter contato. Vamos nos encontrar em Vegas e fazer alguns treinos para deixá-lo pronto para o MMA. Floyd é um dos melhores strikers de todos os tempos. Tem muitos caras no UFC que não conseguem agarrar e se consideram da luta em pé e vão ter ficar em pé contra um dos maiores strikers da história. Eles vão entrar em um mundo de fumaça", afirmou.

Floyd Mayweather construiu a carreira mais vitoriosa da história do boxe. O lutador de 40 anos foi 12 vezes campeão mundial de boxe em cinco categorias diferentes. Floyd encerrou sua carreira com incríveis 50 vitórias em 50 lutas. Em sua última apresentação, derrotou Conor McGregor na superluta de Boxe x MMA, em agosto do ano passado. Agora, o irlandês espera ter a revanche com 'Money' em sua modalidade.