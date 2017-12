Campeão do UFC usa 'truque de Harry Potter' para provocar possível adversário

O campeão dos médios do UFC Michael Bisping ainda não sabe quando voltará ao octógono para defender o seu cinturão. Mas isso não quer dizer que ele está quieto. Na madrugada desta quarta-feira, o inglês voltou a se envolver em polêmica e publicou em seu Instagram uma charge em que aparece com uma capa no estilo Harry Potter lançando o feitiço "Finite Steroidem" no cubano Yoel Romero, fazendo referência ao caso de doping que seu possível próximo adversário se envolveu no início de 2016.

A última luta de Bisping no UFC foi no dia 8 de outubro de 2016, quando superou Dan Henderson, que fazia sua luta de despedida no evento. Essa foi sua primeira defesa de cinturão. Antes disso, ele superou Luke Hockhold para garantir o título entre os peso-médios.