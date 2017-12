Campeão dos peso-médios zoa brasileiro Jacaré após derrota no UFC

Além de sofrer com a derrota para o neozelandês Robert Whittaker, neste sábado, durante o "UFC Johnson x Reis", Ronaldo Jacaré ainda teve que se deparar com as brincadeiras de Michael Bisping, campeão entre os peso-médios do evento. Segundo o inglês, a derrota só mostra que o brasileiro não está preparado para disputar o cinturão, como ele vem pedindo já há algum tempo.

"Isto é para todos os jacarés babacas que ficam me trollando toda hora online", escreveu Bisping no Instagram, acrescentando ainda emojis de jacarés e de "Zzz", sinalizando que Jacaré foi dormir ao ser nocauteado por Whittaker. Na legenda da imagem, ele acrescentou: "Agora por favor calem a boca e deem o fora da minha página no Instagram", dando um recado direto para os fãs do atleta brasileiro, que acreditam que ele está sendo injustiçado ao não ter a chance de disputar o cinturão.

Now will please shut the hell up and stay off my instagram page.

Com a derrota, Jacaré fica ainda mais longe da luta pelo cinturão. A próxima vez que ele estará em jogo será no segundo semestre de 2017, quando Michael Bisping enfrentará o canadense Georges St-Pierre, que retorna ao UFC após um bom tempo afastado.