Campeão mundial de levantamento de peso é morto em briga de rua; veja

Andrey Drachev, de 32 anos, campeão mundial de levantamento de peso na categoria 120kg, morreu ao se envolver em uma briga na cidade de Khabarovsk, na Rússia, na manhã do último domingo, 20.

As câmaras colocadas na rua onde aconteceu a briga gravaram o embate entre Drachev e seu oponente, a quem a imprensa local identificou como Anvar Zinarov, azerbaijano de 27 anos, que já competiu profissionalmente em lutas de MMA.

Segundo testemunhas, Drachev discutiu com Zinarov em uma cafeteria, e os dois decidiram sair à rua para resolver as diferenças. Após acertar um chute na cabeça do atleta de levantamento de peso, o lutador de MMA ainda atinge outros golpes até ser separado e deixar o local sem que ninguém impedisse.

Andrey Drachev chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não aguentou e foi declarado morto.