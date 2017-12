Canabidiol deixará de ser substância considerada doping a partir de 2018

Os defensores do uso da maconha no esporte conquistaram uma importante vitória neste final de semana. A WADA (Agência Mundial Antidoping) anunciou que o canabidiol (CBD) será retirado da lista de substâncias proibidas a partir de 2018.

A substância compõe cerca de 40% do extrato da maconha e é vendido em forma de óleo nos estados dos EUA onde o uso medicinal do produto é permitido.

"Canabinoides não serão mais proibidos. O canabidiol sintético não é um cannabimimético. No entanto, o canabidiol extraído de plantas de cannabis também pode conter diferentes concentrações de THC, que continua a ser uma substância proibida", escreveu a agência em seu site. Com isso, o uso da maconha em forma de cigarro continua proibido dentro do período de competição.

Em agosto de 2016, após a revanche diante de Conor McGregor, Nate Diaz foi até a coletiva do UFC 202 com um vaporizador que continha óleo de CBD. O lutador, que reside na Califórnia - onde o uso da cannabis é permitido - declarou que tem a licença para uso medicinal da droga.

Na ocasião, o lutador, que havia feito o exame antidoping minutos antes no vestiário, foi advertido pela USADA (agência antidoping dos EUA e que regula os atletas do UFC), mas não foi punido.