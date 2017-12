Carro da equipe de Floyd Mayweather é incendiado na Inglaterra

O ex-boxeador Floyd Mayweather teve um dos carros de sua equipe "The Money Team" incendiado no último sábado, na cidade de Birmingham, na Inglaterra. O boxeador aposentado está fazendo um tour pelo Reino Unido e participava de um evento de perguntas e respostas com fãs antes da luta entre Tony Bellew e David Haye, quando a van foi atacada.

“A polícia está investigando um ataque de incêndio em um veículo estacionado em um hotel de Birmingham. Ninguém se feriu”, diz o comunicado da polícia, divulgado pela ESPN. “Os responsáveis pelo ataque quebraram a janela do banco do passageiro antes de derramar líquido inflamável e acendê-lo”.

Recentemente, Mayweather teve sua casa em Las Vegas invadida por ladrões, que saquearam o equivalente a 150 mil dólares (R$ 467 mil) em objetos. Ex-pugilista estava em Los Angeles comemorando seu 40º aniversário quando a residência foi atacada.

Considerado um dos maiores nome do boxe mundial, o norte-americano se aposentou invicto com 49 vitórias em 49 lutas, e os fãs torcem para que ele entre novamente no ringue para enfrentar o lutador de MMA, Conor McGregor, e chegar a marca de 50 vitórias, caso vença o duelo. O chefão do UFC, Dana White já chegou a oferecer US$ 25 milhões para que os dois se enfrentassem, mas o valor não foi suficiente para que os lutadores chegassem a um acordo.