Carta na manga: McGregor inova em treino para tentar superar Mayweather

O combate do século entre os campeões de boxe, Floyd Mayweather, e dos leves do UFC, Conor McGregor, será realizado no dia 26 de agosto, em Las Vegas. Após a confirmação de um dos duelos mais aguardados, agora os dois estão focados na preparação para a luta.

Considerado o azarão, McGregor divulgou um vídeo em que aparece afiando sua velocidade e precisão com o preparador físico Ido Portal. No treinamento, o irlandês "luta" contra algumas cartas de baralho que são lançadas pelo profissional israelense. A técnica, segundo o técnico, é usada para deixar o atleta "livre dos movimentos e convenções do boxe".