Casa noturna promove luta entre 'mini McGregor' e 'mini Mayweather' nos EUA

O "segundo confronto mais esperado do século". Assim os organizadores da luta entre mini Conor McGregor e mini Floyd Mayweather anunciam o duelo, que vai acontecer entre anões caracterizados como o campeão dos leves do UFC e o multicampeão de boxe - esses, sim, que farão a "luta do século" sob as regras do boxe.

A luta bizarra entre os dois minis acontece no clube de strip Las Vegas Hustler Club, como uma espécie de preliminar do duelo de verdade. Será no dia 25 de agosto, véspera do combate entre os lutadores "maiores", na T-Mobile Arena, na mesma cidade.

Os dois atores que vão encarar McGregor e Mayweather se parecem fisicamente com os lutadores, até mesmo nas tatuagens espalhadas pelo corpo. O combate teria sido organizado pelo editor norte-americano Larry Flint, criador da marca Hustler, de entretenimento adulto.

Segundo o portal norte-americano TMZ, a mesma casa noturna já recriou, há alguns anos, uma "luta minuatura" entre dois anões caracterizados como os boxeadores Floyd Mayeeather e Manny Pacquiao: