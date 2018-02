Celebridades britânicas do YouTube vão se enfrentar em luta de boxe

O polêmico youtuber Logan Paul - que tem quase 17 milhões de seguidores na rede social, para a qual voltou recentemente, após ter ficado um tempo suspenso por conteúdo impróprio, e é um dos mais populares do mundo - topou um desafio do também youtuber Olajide Olatunji, o KSI (que tem quase 20 milhões de inscritos em seu canal) para um combate de boxe. A luta ainda não tem data nem local para acontecer.

KSI havia desafiado não só Logan, mas também seu irmão, Jake, para combatê-lo no ringue, após ter vencido, no sábado à noite, no terceiro assalto, o youtuber e cantor Joe Weller - que por sua vez tem 4,7 milhões de assinantes e mais de 1 milhão de seguidores do Twitter. Da mesma forma que KSI, ele faz vídeos sobre futebol com um toque de comédia.

O combate de sábado foi assistido por mais de 25 milhões de pessoas nas suas primeiras 24 horas on-line, de acordo com o promotor Upload Events. Após a luta, imediatamente, KSI lançou o desafio para "qualquer um dos irmãos Paul". Jake argumentou que o britânico não é "relevante" o suficiente para lutar contra ele, e ironizou o desafio no Twitter. "Quem é KSI e por que todos estão tuitando a mim sobre ele?", postou.

KSI retrucou em seguinda. "Eu senti que Logan precisa de uma bofetada de qualquer maneira, e eu simplesmente não gosto do conteúdo de Jake, então ele provavelmente também precisa de uma bofetada. O pai de ambos é lutador de MMA.

Neste fim de semana, Logan postou o vídeo abaixo, com o título "sim, parece que estou lutando contra o KSI":

KSI também postou o vídeo de sua luta contra Weller na íntegra: