Cenas fortes: Lutador mexicano sofre lesão assustadora no MMA

Tem coisas que é difícil de esquecer. O gol da final daquele ano em que seu time ganhou o campeonato é uma delas. Outra é a perna de Anderson Silva naquela fatídica luta contra Chris Weidman, em 2013. Lembrou? Viu só, faz mais de quatro anos e muitos asinda se lembram.

O lutador mexicano Irving Amaya foi protagonista de uma terrível lesão logo parecida no primeiro combate do Lux Fight League, evento de MMA bastante famoso no México. Amaya fraturou a perna direita ao acertar um chute no aniversário, José Calvo, da Costa Rica.

Os gritos de dor foram tão dramáticos que o rival virou de costas para não ver a perna fraturada do oponente. Por causa da lesão, o lutador perdeu o duelo por nocaute técnico (intervenção médica) e deverá ficar afastado do esporte por cerca de um ano.

Se tiver coragem veja o vídeo do momento da lesão abaixo: