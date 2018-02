Cezar Mutante enfrenta Karl Roberson no UFC 224, no Rio de Janeiro

O programa de lutas do UFC 224, evento que acontece dia 12 de maio, no Rio de Janeiro, vai ganhando forma. Nesta terça-feira (20), a organização anunciou o combate entre o brasileiro Cezar Mutante e norte-americano Karl Roberson, pela divisão de médios. O duelo deve integrar o card preliminar do show. + Lutador do UFC será 'ring boy' no Invicta, tradicional evento de MMA feminino​

Vencedor da primeira edição do TUF Brasil, o reality show do UFC no Brasil, Mutante chega para o combate em um momento na organização. Após alguma oscilação na carreira, Cezar tem quatro vitórias nas últimas cinco lutas. Em sua última apresentação, o mineiro derrotou Nate Marquardt na decisão dividida dos juízes, em novembro. Ele soma um cartel de 12 vitórias e seis derrotas como profissional.

Por sua vez, Roberson está invicto em sua carreira no MMA. O norte-americano soma seis vitórias em seis lutas, sendo duas por nocaute, três por finalização. Em sua estreia no UFC, ele venceu Darren Stewart por finalização em novembro de 2017.

UFC 224

A luta principal do UFC 224 será a disputa do cinturão peso galo (até 61,2 kg.), com a brasileira Amanda Nunes colocando seu reinado em jogo contra a norte-americana Raquel Pennington. Já no segundo duelo mais aguardado do show, os brasileiros Vitor Belfort e Lyoto Machida fazem o combate de ex-campeões da noite.

Programa de lutas do UFC 224, no Rio de Janeiro, até o momento:

Amanda Nunes x Raquel Pennington - luta pelo cinturão dos galos feminino.

Vitor Belfort x Lyoto Machida

Davi Ramos x Nick Hein

Alberto Miná x Ramazan Emeev

Júnior Albini x Alexey Oleynik

Cezar Mutante x Karl Roberson