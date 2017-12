Cezar Mutante vence e promete ser campeão do UFC: 'Questão de tempo'

Considerado uma das maiores apostas do MMA brasileiro dos últimos tempos, Cezar Mutante está de bem com a vida. No sábado, o lutador conquistou sua terceira vitória seguida, ao finalizar o sueco Jack Hermansson, pelo UFC São Paulo.

Depois de altos e baixos, o fera que luta pela categorias dos médios (84kg) se mostrou empolgado com a boa sequência que vive. "Eu vou ser campeão, é questão de tempo. É claro que não sou maluco de pedir um número 1 ou 2 do ranking, vou vencer um de cada vez até me tornar o campeão", disse Mutante em conversa com os jornalistas após o card.