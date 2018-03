Charles Byrd vence duelo com mata-leão e comemora de maneira inusitada

Nascido no País de Gales e representando a Irlanda, John Phillips não superou o veterano do Legacy FC Charles Byrd neste UFC Londres logo em sua primeira luta pelo UFC. Byrd derrou o "Mike Tyson Branco", como ele é popularmente conhecido, que acumulava um histórico nas artes marciais mistas de 21 vitórias, 6 derrotas e 1 nc.

Charles Byrd foi direto nas pernas do seu rival e o derrubou já partindo para a montada. Nela, mostrou todo o seu arsenal de ataque dando cotoveladas, marretadas e ombradas na cabeça. Assim, conseguiu abrir a guarda do oponente. Aí não pestanejou: passou os ganchos ao redor da cintura e finalizou num belo mata-leão aos 3 minutos e 58 segundos do primeiro round.

Veja abaixo os momentos finais da luta:

