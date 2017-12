Chefão do UFC detona juiz brasileiro: 'Preocupado em fazer coraçãozinho'

A luta entre Kevin Lee e Michael Chiesa, no UFC Oklahoma, parece que ainda não acabou. Muito disso por causa do brasileiro Mário Yamasaki, que interrompeu o confronto no final do primeiro round, alegando que Chiesa não estava respondendo para se defender da finalização aplicada por seu adversário.

A decisão tomada pelo brasileiro causou polêmicas com fãs de luta, que acharam que ele não deveria ter encerrado o combate daquela forma. Um desses "revoltados" foi Dana White, presidente do evento, que não poupou o árbitro de críticas em relação a sua postura.

"Mário Mazzagatti fez isso de novo!!! Esse cara está mais preocupado com essa idiotice de fazer coraçãozinho do que em arbitrar a luta!!! Roubou um excelente momento do Lee e ainda impediu que Mike lutasse ou batesse. Ninguém dá a mínima se você faz um coraçãozinho com suas mãos, igual a uma menina de 12 anos. As pessoas querem que você preste atenção no que está acontecendo na luta e faça o seu trabalho", escreveu Dana.

O combate entre Kevin Lee e Michael Chiesa era muito esperado nos Estados Unidos, pois durante o mês de maio, em uma coletiva de imprensa, após trocas de provocações, eles partiram para as vias de fato, levando a luta para um âmbito muito mais pessoal do que profissional.