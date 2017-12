Chefão do UFC diz que Ronda não volta mais a lutar: 'Vai se aposentar'

Ronda Rousey passou mais de um ano afastada do esporte antes de voltar a se apresentar em dezembro do ano passado, quando foi derrotada pela brasileira Amanda Nunes. E, desde então, especula-se sobre o fim da carreira da americana. Na última quinta-feira, o chefão do UFC disse que não acredita na volta de Ronda ao octógono.

“As pessoas me perguntam: ‘Você acha que a Ronda voltará?’ Não, eu acho que a Ronda vai se aposentar. A Ronda ainda não pendurou as luvas, mas, na minhas opinião, ela vai", disse em entrevista ao site ‘MMA Junkie’

Dana White falou ainda sobre o futuro de Nick Diaz, que não sobe no octógono desde janeiro de 2015: "Eu também não penso que o Nick Diaz voltará a lutar. Eu acho que ele não tem mais aquela vontade”, disse o presidente do UFC.