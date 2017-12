Chefão do UFC prevê pagar US$ 175 milhões em salários em 'luta do século'

Os acertos para a luta mais esperada do século estão progredindo, nas palavras de Dana White, chefão do UFC e um dos organizadores do possível encontro.

“Acho que fechamos o lado do McGregor nos próximos dois dias. Aí, eu me fecho numa sala com o pessoal do Mayweather por alguns dias e veremos o que podemos fazer, afirmou Dana. "Se a luta vender tão bem quanto eu acho que pode vender, Floyd vai ganhar acima de US$ 100 milhões (cerca de R$ 312 milhões) e Conor recebe US$ 75 milhões (R$ 234 milhões).”

Mayweather, como está aposentado, sente que é o "lado A" da luta e, por isso, deve receber mais, aponta reportagem publicada pelo portal Combate, que reproduziu as falas de Dana.

"Ainda não entramos nessa negociação. Eu queria fechar com o McGregor primeiro, porque o McGregor está sob contrato comigo. No final das contas, essa luta faz muito sentido para mim? Não faz. Mas Conor quer muito fazer isso, e eu já disse muitas vezes, o garoto não amarelou e salvou algumas lutas importantes pra gente, então estou dentro. Vamos resolver isso", afirmou Dana.

Enquanto as negociações rolam nos bastidores, McGregor vem deixando fãs animados ao treinar. Já Mayweather continua curtindo a vida e ostentando, como sempre fez.