Chefão do UFC evita polêmicas ao rebater críticas: 'Temos que proteger eles'

Dana White resolveu se manifestar após ser duramente criticado por Mark Hunt, que foi substituído por Fabrício Werdum na luta que faria contra Marcin Tybura no UFC Austrália, dia 18 de novembro. Após ser xingado e ofendido pelo lutador peso pesado, o presidente do Ultimate optou por adotar uma postura mais calma, evitando 'comprar a briga' com o neozelandês, afirmando que, às vezes, é preciso pensar na saúde dos atletas.

"Ele (Hunt) sempre está me atacando. Às vezes você tem que proteger esses caras de si mesmos. Estamos investigando isso agora. Ele disse que eu o odeio desde sempre. Eu nunca odiei o Mark Hunt. Ele sabe disso. Na verdade, eu fui muito bom para o Mark Hunt"m declarou Dana, em entrevista ao site TMZ.

O UFC alegou que retirou o 'Super Samoan' do card em virtude de problemas de saúde do atleta. A decisão vai de encontro com uma entrevista recente de Hunt, que alegou ter perda de memória em decorrência dos danos sofridos ao longo de sua carreira.