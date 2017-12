Chefão do Ultimate, Dana White diz que Anderson Silva é o Tom Brady do UFC

Na volta de Anderson Silva ao octógono, Dana White não poupou elogios ao brasileiro. Reconhecendo a importância do lutador para o esporte, o chefão do UFC comparou o ex-campeão dos médios a Tom Brady, quarterback do New England Patriots, que no último domingo conquistou pela quinta vez o Super Bowl.

"O Tom Brady do UFC, se você entrar no top cinco ou se tornar um campeão mundial, é muito difícil fazer isso, você é um craque. Mas se eu tivesse que escolher um, seria o Anderson Silva. Se você olhar o que o Anderson Silva tem feito e o tempo que ele está no jogo e como ele cuida de si mesmo… Eu iria com Anderson", disse Dana White ao “TMZ”.

Em conversa com fãs através de redes sociais do próprio UFC, Anderson Silva afirmou que ainda fica um pouco assustado quando é chamado de "o melhor da história".

“Quando as pessoas falam que o Anderson Silva é o melhor da história, eu fico um pouco assustado, mas feliz. Acho que não sou eu, é o meu time e o meu coração. Coloco meu coração nos treinos para fazer o melhor sempre”, garantiu o veterano na última terça-feira