Chefe do UFC Dana White compra três mansões vizinhas à sua nos EUA

Com dinheiro sobrando nos bolsos, o presidente do UFC Dana White resolveu começar a comprar... mansões.

Dono de uma propriedade incrível de 6.000 metros quadrados, em Tournament Hills, região nobre de Las Vegas (EUA), White já arrematou três mansões vizinhas, por valores que variam de R$ 6 milhões a R$ 8 milhões. As compras aconteceram nos últimos meses de outubro, janeiro e março.

Parte das propriedades, de acordo com o Las Vegas Review Journal, será demolida para a criação de um complexo particular de White. Uma, inclusive, já foi ao chão.

Com a venda do UFC, no ano passado, para o grupo WWE-IMG, numa transação de US$ 4 bilhões, a estimativa é de que apenas White tenha recebido o equivalente a US$ 300 milhões (cerca de R$ 900 milhões).