Chefão do UFC provoca com foto de Mayweather como 'bebê' de McGregor

As provocações já começam a aparecer nas redes sociais, faltando um pouco menos de dois meses para a luta de boxe entre o campeão dos leves do UFC, o irlandês Conor McGregor, e o campeão de boxe norte-americano, Floyd Mayweather. O "combate do século" está marcado para o dia 26 de agosto em Las Vegas, Estados Unidos.

Quem resolveu dar uma cutucada em Mayweather nesta quinta-feira, no Instagram, foi o presidente do UFC Dana White e um dos organizadores da luta. Apesar de McGregor estar proibido de aplicar golpes de MMA na disputa, que ocorrerá sob as regras do boxe, ele vem afirmando que aposta todas as fichas na vitória do irlandês.

Em sua conta oficial no Instagram, White publicou uma imagem para provocar Mayweather, na qual o irlandês aparece com seu filho no colo, mas substituindo a face do bebê pelo rosto do boxeador.

“Mal posso esperar por esse world tour”, escreveu o presidente do Ultimate.

Mayweather, que em sua carreira soma 49 lutas e 49 vitórias, por sua vez, publicou também no Instagram um vídeo onde aparece treinando, golpeando um saco de areia. Ele deixará a aposentadoria apenas para enfrentar o campeão do UFC.

"Sei que não sou o mesmo lutador de 20 anos atrás, sei que não sou o mesmo lutador de 10 anos atrás... Para ser sincero, não sou o mesmo lutador de cinco anos atrás, sou apenas uma lenda velha trabalhando com luvas de 16 onças", escreveu a lenda do boxe na legenda da imagem: