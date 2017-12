'Chuva de garrafas' interrompe luta de brasileiro na Rússia; veja

O Fight Nights 73, evento de MMA russo, contou com três brasileiros de renome no card disputado nesta segunda-feira (4), em Kaspiysk: Diego Brandão, Fabio Maldonado e Rousimar Toquinho, todos com passagens marcantes pelo UFC. Destes, apenas o meio-pesado Maldonado venceu, conquistando o cinturão do show sobre Kurban Omarov. Porém, o destaque foi a confusão durante a luta entre Brandão e Akhmet Aliev, que serviu de atração principal da noite.

Durante o segundo round, enquanto fazia guarda contra Aliev, o brasileiro levou cabeçadas do russo e se irritou. Quando o árbitro central separou os dois para alertar Aliev, Brandão deu uma pedalada ilegal no rosto do adversário. Logo depois, ele começou a reclamar com a arbitragem e pedir para deixar o cage. Quando os fãs russos começaram a jogar garrafas na direção do brasileiro, Brandão subiu no cage e o abandonou, aparentando irritação. A vitória foi dada a Aliev por nocaute técnico (desistência).

Antes disso, porém, Maldonado surpreendeu ao finalizar Omarov com uma guilhotina, após um duelo sem muito brilho. Já Toquinho foi derrotado por Shamil Avirov na decisão dos juízes, em resultado polêmico. Os dois terminaram a luta muito cansados, mas o brasileiro pareceu ter tido melhor performance nos dois primeiros assaltos.