Cigano detona 'fujão' Werdum: 'Parece aquelas crianças de 8 anos'

As declarações à imprensa impulsionaram muitas rivalidades no UFC. Foi assim com Anderson Silva e Chael Sonnen, Conor McGregor e José Aldo e mais recentemente com Amanda Nunes e Ronda Rousey. E parece que essas "frases bombásticas" estão apimentando mais um possível duelo no evento: Júnior Cigano e Fabrício Werdum. Após se sentir ofendido, o primeiro decidiu atacar o rival e o acusou de estar fugindo de um combate.

"É a segunda vez em um mês que Werdum nega. Assim que o Struve anunciou sua lesão, ligaram para ele e ele recusou de novo. É uma situação que me deixa triste, é uma perda de tempo e não tenho mais tempo para perder. Estou bastante chateado e frustrado com toda essa situação", desabafou Cigano em entrevista ao UOL Esporte, explicando que ainda está sem adversário para o UFC que será realizado em Halifax, no Canadá.

Todo esse clima de rivalidade surgiu no mês de dezembro, quando Werdum teve sua luta cancelada no UFC 207, já que enfrentaria Cain Velasquez, que se machucou antes do confronto. Cigano se ofereceu para o duelo, mas teve seu pedido negado. Na véspera de Natal, Werdum fez questão de jogar ainda mais lenha na "fogueira". Em declaração ao site do Combate, o ex-campeão disse que era perseguido e que o brasileiro, na verdade, não havia saído do armário. Cigano lamentou a postura do compatriota.

Combinações com meu parceiro @roelmannaart aos comandos do treinador @katelkubis Para começar bem a semana. Tenham todos uma ótima semana. #myYearmyBelt | | Striking drills with my partner @roelmannaart at the helm of coach @katelkubis . Have you all a great week! Um vídeo publicado por Junior Cigano Dos Santos (@junior_cigano) em Jan 16, 2017 às 12:06 PST

"Eu ri, né? Ele parece aquelas crianças de oito anos brigando na escola e chamando o amiguinho de 'veado'. Achei extremante desnecessário. Tenho muitos amigos que são gays e ficaram ofendidos com essa situação. Isso para mim não foi ofensa, não sou e não preciso provar nada para ninguém. Mas tenho muitos amigos, sim. Aliás, a campeão do mundo do UFC, que treina comigo, também é assumidamente gay (Amanda Nunes). Acho que ele foi extremamente ofensivo", criticou Cigano.