Cigano faz duelo de fisiculturismo contra Miocic em jogo da NBA

Júnior 'Cigano' e seu próximo adversário no UFC, Stipe Miocic, estavam presentes no ginásio American Airlines Arena para assistir o jogo entre Dallas Mavericks e o Los Angeles Clippers e resolveram fazer um show de fisiculturismo para o público presente no estádio. Os dois alternaram posições típicas de competições de bodybuilding e Miocic ainda arriscou alguns passos de dança, o que levou o público presente ao delírio. A cena foi flagrada por Ana Claúdia Guedes, empresaria de Cigano, que postou o vídeo em sua conta no Instagram.

Os dois entram no cotógono pela disputa do cinturão dos pesos pesados no dia 13 de maio, no UFC 211, nos Texas, EUA. A expectativa por parte do brasileiro é que o combate tenha o mesmo fim da primeira ocasião em que se enfrentaram, quando Cigano venceu por decisão unânime em dezembro de 2014.