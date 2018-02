Claudia Gadelha busca recuperação contra Carla Esparza no UFC Chicago

A brasileira Claudia Gadelha já tem data e adversária para voltar ao octógono. A potiguar, terceira colocada no ranking da divisão de palhas, encara a ex-campeã Carla Esparza no no UFC Fight Night Chicago, evento que acontece dia 9 de julho. + Mayweather é azarão para possível luta no UFC contra CM Punk​

Claudinha tenta reencontrar o caminho rumo ao cinturão da categoria. A brasileira, que tem um histórico profissional de 15 vitórias e três derrotas, vem de revés em sua última luta, quando foi superada pela compatriota Jessica Bate-Estaca, em setembro do ano passado.

Por sua vez, Esparza, sexta na classificação do peso, tem um cartel de 13 vitórias e quatro derrotas. Em sua última luta, a 'Cookie Monster' venceu Cynthia Calvillo, em dezembro.

O combate entre Claudinha e Esparza já deveria ter acontecido em duas oportunidades. Em janeiro de 2013, a brasileira quebrou o nariz durante os treinamentos e deixou o combate no Invicta FC. A luta foi reagendada para dezembro daquele ano, mas Gadelha passou mal após a pesagem e deixou a disputa novamente.