Colby Covington dá spoiler de 'Star Wars' e é ameaçado de morte

O lutador Colby Covington, que compete nos pesos meio-médios do UFC (77kg), esteve em um programa de rádio nos Estados Unidos onde falou sobre a confusão em que se meteu com os fãs de "Star Wars".

Tud0 começou há cerca de 10 dias, quando o lutador, atual número três no ranking, contou o final do último filme da série, "Star Wars - Os Últimos Jedi", nas suas redes sociais, e começou a receber ameaças de morte dos fãs - alguns ameaçaram até mesmo apelar para que o Estado Islâmico resolvesse o "assunto".

O lutador, o mesmo que disse odiar o Brasil quando esteve aqui para o UFC São Paulo para enfrentar Demain Maia, afirmou que fez "um favor" aos fãs de revelar o fim do filme.

"Vamos ser honestos. 'Star Wars' é para nerds e virgens. Eu fiz um favor. Eles deveriam estar me agradecendo e não me mandando ameaças de morte. E não, não assisti o filme. Eu estava transando", disparou o lutador. "Todas as pessoas que me odeiam são virgens, então é fácil destruir as suas vidas patéticas. Fala sério. Eu não tenho duas horas e meia para gastar na p... da minha vida com um filme retardado como esse".

Segundo Covington, muitas pessoas ameaçaram jogar bombas em sua casa, que fica no Oregon, Estados Unidos.