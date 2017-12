Com aval da noiva, lutador de MMA adia casamento para competir no UFC

O lutador de MMA Jeremy Stephens será um dos competidores do próximo evento do UFC, realizado na cidade de Edmonton, no Canadá. O norte-americano irá enfrentar Gilbert Melendez, no primeiro duelo do card principal na categoria peso-pena (66 kg). Mas para estar presente na competição, o lutador teve que abrir mão de seu casamento e adiar a data da cerimônia que coincidia com a do evento.

Antes de aceitar a oferta do UFC, Stephens precisou do aval de sua noiva Cindy Lopes. E ao contrário do que alguns poderiam imaginar, ela não exitou em garantir ao ‘Lil Heathen’ a chance de se redimir das duas derrotas seguidas que carrega em seu cartel.

“Minha noiva me apoia 100%, mas eu recebi a ligação e perguntei quem era o adversário. Quando eu soube que seria o Gilbert Melendez, pedi para esperarem que eu ligaria para a minha noiva, precisava saber se ela estava disposta a isso. Mesmo que saia mais caro, é algo que eu realmente queria fazer”, disse o atleta em entrevista ao site ‘MMA Fighting’.

Além do confronto Stephens vs. Melendez, no card principal, o show contará com a disputa do cinturão dos pesos-galos feminino entre a campeã Amanda Nunes e a desafiante Valentina Shevchenko como atração principal. Os brasileiros Wilson Reis, Rafael dos Anjos, Ketlen Vieira, Adriano Martins e Luis ‘KLB’ também entrarão no octógono do UFC 215.