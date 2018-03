Com brasileiro na lista, UFC ‘passa o facão’ e demite cinco lutadores

O temido facão do UFC atacou mais uma vez. A organização anunciou o corte de cinco atletas de seu plantel nesta quarta-feira (07). Entre os dispensados, o único brasileiro na lista é o acreano Francimar Bodão. Além dele, Kailin Curran, Bobby Nash, Dmitry Poberezhets e Galore Bofando foram os outros demitidos pelo Ultimate.

Bodão estreou no UFC em agosto de 2013 e fez nove lutas pela franquia, com quatro vitórias, quatro derrotas e uma luta sem resultado (No Contest). Apesar de um início promissor com três vitórias nas quatro primeiras lutas, o peso médio perdeu rendimento nas últimas apresentações e vinha de reveses consecutivas: para Aleksander Rakic, em setembro de 2017 e Gian Villante, no UFC 220, em janeiro deste ano.

Entre as demais demissões, a que mais chama a atenção é de Dmitry Poberezhets, que sequer estreou no show. Ele teve duas lutas marcadas e foi removido de ambas por lesão.

Outra baixa importante foi de Galore Bofando. O meio-médio fez apenas duas lutas no UFC. Ele debutou no octógono, em julho de 2017, com um nocaute espetacular contra Charlie Ward. Mas perdeu para Chad Laprise, em dezembro.